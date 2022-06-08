Третью неделю подряд Росстат фиксирует отсутствие инфляции

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 28 мая по 3 июня. Товары всех типов подешевели в сравнении с предыдущей неделей на 0,01%. В свою очередь, с начала года инфляция оценивается на уровне 11,8%.

Из продовольствия наибольший рост в розничной цене показали картофель (+1,61%), маргарин (+1,28%), яблоки (+1,22%), рис (+0,79%) сухие молочные смеси для детского питания (+0,64%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю огурцы (-12,89%), помидоры (-10,35%), морковь (-4,28%), капуста (-3,19%), свекла (-2,8%), куриные яйца (-1,87%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали зубная паста (+1,24%), спички (+1,09%), зубные щетки (+0,78%), туалетное мыло (+0,68%), шампунь (+0,65%), сухой корм для животных (+0,41%), прокладки (+0,4%).

Отметим, что отсутствие инфляции Росстат констатирует уже третью неделю подряд.