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Новости 20:15

РИА "Новости": Huawei закрывает российские магазины

фото ЗакС политика РИА "Новости": Huawei закрывает российские магазины

Китайская компания Huawei постепенно начала закрывать свои фирменные магазины в России, о чем сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. За последние три месяца прекратили работу 4 из 19 магазинов на территории страны.

"Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины", - предположил собеседник информагентства.

Тенденция объясняется целым комплексом причин: например, на складах наблюдается дефицит техники, обусловленный, в свою очередь, прекращением поставок. Кроме того, в компании засвидетельствовали падение покупательского спроса на производимые гаджеты.

Первый магазин Huawei закрылся 28 февраля, спустя четыре дня после начала военной спецоперации на Украине. Отметим, что нынешней весной СМИ писали о желании уйти с российского рынка и других китайских производителей техники: Xiaomi и Lenovo. По данным WSJ, эти две компании либо прекратили, либо существенно сократили поставки своей продукции.


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