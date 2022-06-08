РИА "Новости": Huawei закрывает российские магазины

Китайская компания Huawei постепенно начала закрывать свои фирменные магазины в России, о чем сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. За последние три месяца прекратили работу 4 из 19 магазинов на территории страны.

"Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины", - предположил собеседник информагентства.

Тенденция объясняется целым комплексом причин: например, на складах наблюдается дефицит техники, обусловленный, в свою очередь, прекращением поставок. Кроме того, в компании засвидетельствовали падение покупательского спроса на производимые гаджеты.

Первый магазин Huawei закрылся 28 февраля, спустя четыре дня после начала военной спецоперации на Украине. Отметим, что нынешней весной СМИ писали о желании уйти с российского рынка и других китайских производителей техники: Xiaomi и Lenovo. По данным WSJ, эти две компании либо прекратили, либо существенно сократили поставки своей продукции.