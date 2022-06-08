Осталась в СИЗО при своем мнении

Виктория Петрова (фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру)

Петербурженка Виктория Петрова уже месяц находится в СИЗО. Ее обвиняют в распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), за которые ей грозит до десяти лет лишения свободы. Городской суд 8 июня не стал удовлетворять апелляционную жалобу на арест. ЗАКС.Ру рассказывает о деле Петровой.

Поддержать Петрову в Городском суде 8 июня пришли пара десятков человек. Здесь рассматривали апелляцию на арест девушки, которую уже месяц держат в СИЗО-5 "Арсеналка". В зале на первом ряду сидела ее мама. Толком разглядеть изображение дочери по видеосвязи ей не удалось. Судья Татьяна Ялцевич отказалась разворачивать мониторы в зале, хотя об этом ее просил правозащитник Динар Идрисов.

На заседании адвокат Анастасия Пилипенко просила отменить решение Калининского районного суда и назначить Петровой запрет определенных действий. Она утверждала, что все доводы следствия о возможных попытках ее доверительницы уничтожить улики по делу и продолжать "преступную деятельность" несостоятельны. Пост "ВКонтакте", который стал поводом для возбуждения дела, удален администрацией сети. Возможности продолжать публиковать что-либо в сети у девушки тоже не было. Следователи еще во время майского обыска отобрали у нее все устройства, с которых можно было выйти в интернет. Да они бы ей и не пригодились, если бы Петровой назначили запрет определенных действий. Обычно в таких случаях обвиняемым запрещают пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Жилье, где могла бы находится девушка, тоже есть. Это трехкомнатная квартира, в которой никто, кроме ее матери, не проживает. Мама Петровой подтвердила судье свою готовность соблюдать все ограничения, если суд решит смягчить меру пресечения.

От каких-либо реплик на протяжении всего заседания обвиняемая воздерживалась, пожелав высказаться в последнем слове. Когда этот момент настал, Петрова почти семь минут пересказывала прочитанные ею в различных источниках версии событий на Украине. Озвученное не совпадает с официальной позицией Министерства обороны РФ. Участники процесса в это время молча слушали Петрову. Лишь прокурор что-то конспектировал. Петрова также упомянула, что не согласна с предъявленными обвинениями. Выслушав речь, присутствующие в зале начали вставать и аплодировать. В ту же минуту судья Ялцевич, толком не объявив, что удаляется в совещательную комнату, покинула зал заседаний.

Пока судья решала, как поступить с Петровой, адвокат Пилипенко обратилась к доверительнице, чтобы сообщить, что навестит ее завтра.

В совещательной комнате судья пробыла пару минут. Менять решение районного суда она не стала. Петрова останется под стражей минимум до 30 июня. Уже на улице собравшиеся остались у здания суда, чтобы написать письма фигурантам уголовных дел о "фейках" про российскую армию. Кроме Петровой, в петербургских изоляторах по этой статье находятся еще четверо подозреваемых: участница "Мирного сопротивления" Ольга Смирнова, активист Борис Романов, художница Александра Скочиленко и бывший иеромонах РПЦ Иоанн Курмояров.

Штраф, сутки, изолятор

Петрова закончила Высшую школу менеджмента СПбГУ. До задержания она работала менеджером проектов в коммерческой фирме. Прежде она не была известна в активистских кругах. В своих социальных сетях Петрова писала, что увлекается наукой и бизнесом. Политикой она тоже интересовалась. В частности, она рассказывала своим подписчикам, что Максим Кац — ее любимый российский политик.

В начале 2022 года, когда весь мир обсуждал возможный конфликт между Украиной и Россией, Петрова в соцсетях призывала не допустить конфронтации. Она писала, что с тревогой относится к происходящему — с Украиной ее связывает дед и двое прадедов, из-за чего она в некоторой степени считает себя украинкой.

На следующий день после того, как было объявлено о начале "специальной военной операции" на Украине, Петрову задержали сотрудники полиции в центре Петербурга. За участие в митинге ей назначили минимальный штраф — 10 тысяч рублей. Через неделю ее снова задержали при тех же обстоятельствах. Девушку арестовали на 10 суток. К концу марта протестная активность на улицах практически сошла на нет из-за жестких разгонов силовиками и вступления в силу новых законов о запрете фейков и дискредитации армии.

У Петровой были каналы в соцсетях, где она делилась своими мыслями. Совокупная их аудитория не превышала 50 подписчиков. "ВКонтакте", где у нее нашли "спорный" контент, в друзьях у девушки не больше 250 человек. Однако страницу девушки заметили в прокуратуре.

На Петрову возбудили уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за поста во "ВКонтакте". Возможное нарушение законодательства выявили при мониторинге соцсетей сотрудники прокуратуры.

Под стражу за пост

Утром 6 мая к Виктории Петровой в съемную квартиру вломились сотрудники полиции. У нее прошел обыск в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии (ч.2 ст. 207.3 УК). На следующий день в Калининском районном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения. Несмотря на ходатайства адвоката о назначении Петровой запрета определенных действий или домашнего ареста суд отправил Петрову в следственный изолятор.

Как рассказывала адвокат Пилипенко в своем Telegram-канале, Петрову поместили в камеру, где кроме нее находилось еще 17 человек. Сразу наладить отношения со всеми соседками не удалось. Старшая по камере сначала пыталась задеть Петрову, но вскоре они нашли общий язык.

Сейчас желающие могут написать Петровой. Адвокат рассказывала, что в СИЗО приходит много писем не только из России, но и из-за рубежа. Однако попытки журналистов связаться с Петровой через "ФСИН-письмо" остаются безуспешными. "Ротонда" рассказывала, что такие сообщения бракуются цензорами. Корреспондент ЗАКС.Ру трижды пытался написать Петровой. Ни одно из писем не дошло до адресата.

За месяц, что Петрова находится в СИЗО, никаких следственных мероприятий с ней не проводили. Единственный раз, когда ее допрашивали — в начале мая, после задержания. Лишь 2 июня следователи отправили якобы спорную публикацию на лингвистическую экспертизу. Адвокат Пилипенко рассказала ЗАКС.Ру, что такая медлительность — обычная практика по уголовным делам. Петрова до сих пор не знает, какие именно ложные сведения о российской армии ей инкриминируют.

Константин Леньков