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Беглов заявил, что помощь Мариуполю не скажется на петербуржцах

фото ЗакС политика Беглов заявил, что помощь Мариуполю не скажется на петербуржцах

Действия петербургских властей по восстановлению Мариуполя спланированы по просьбе мэра этого города Константина Иващенко, заявил накануне губернатор Александр Беглов в интервью телеканалу "Санкт-Петербург". Слова градоначальника распространила его пресс-служба 9 июня.

"Мы вместе с президентом ДНР и мэром Мариуполя приняли несколько важных решений. Уже сегодня в городе работает наша техника, на линию вышли пассажирские автобусы", — объявил Беглов. Губернатор сообщил о планах подготовить к зиме жилые дома в Мариуполе, а также восстановить инженерную и социальную инфраструктуру.

Кроме того, Петербург поможет донецкому городу "мастерами, руководителями", продолжил Беглов. "Большие трудовые эшелоны мы туда посылать не планируем. Договорились, что основной упор сделаем на привлечение местных специалистов", — уточнил он.

Все эти меры, по мнению Беглова, никак не скажутся на развитии самого Петербурга и выполнении социальных обязательств перед горожанами. "70 лет назад после войны наши предки восстановили страну. Значит, и мы сможем! —пришел он к выводу. — Еще раз повторю — это исторические земли России. Там живут наши соотечественники, наши люди, а Петербург своих не бросает".

Ранее Беглов сообщил о своей осведомленности тем, "что такое разрушенный город". Слова его прозвучали в контексте восстановления Мариуполя.


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