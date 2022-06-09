Беглов заявил, что помощь Мариуполю не скажется на петербуржцах

Действия петербургских властей по восстановлению Мариуполя спланированы по просьбе мэра этого города Константина Иващенко, заявил накануне губернатор Александр Беглов в интервью телеканалу "Санкт-Петербург". Слова градоначальника распространила его пресс-служба 9 июня.

"Мы вместе с президентом ДНР и мэром Мариуполя приняли несколько важных решений. Уже сегодня в городе работает наша техника, на линию вышли пассажирские автобусы", — объявил Беглов. Губернатор сообщил о планах подготовить к зиме жилые дома в Мариуполе, а также восстановить инженерную и социальную инфраструктуру.

Кроме того, Петербург поможет донецкому городу "мастерами, руководителями", продолжил Беглов. "Большие трудовые эшелоны мы туда посылать не планируем. Договорились, что основной упор сделаем на привлечение местных специалистов", — уточнил он.

Все эти меры, по мнению Беглова, никак не скажутся на развитии самого Петербурга и выполнении социальных обязательств перед горожанами. "70 лет назад после войны наши предки восстановили страну. Значит, и мы сможем! —пришел он к выводу. — Еще раз повторю — это исторические земли России. Там живут наши соотечественники, наши люди, а Петербург своих не бросает".

Ранее Беглов сообщил о своей осведомленности тем, "что такое разрушенный город". Слова его прозвучали в контексте восстановления Мариуполя.