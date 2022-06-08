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Новости 19:58

Беглов: Я знаю, что такое разрушенный город

фото ЗакС политика Беглов: Я знаю, что такое разрушенный город

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 июня высказался о ходе восстановления Мариуполя. По его словам, продолжаются работы по расчистке и благоустройству городка для строителей, сообщили в Смольном.

Кроме того, от завалов и мусора расчищают Октябрьский район, над которым Петербург взял шефство.

"Я знаю, что такое разрушенный город. В советские времена мне довелось участвовать в восстановлении Армении после землетрясения. Каждый день на счету. Здесь уместно вспомнить и то, как ленинградцы в первую блокадную весну вышли на расчистку города, невзирая на слабость. Уверен, мы справимся", - заявил Беглов.

Накануне ЗакС одобрил постановление об открытии представительства Петербурга в Мариуполе. Ранее города заключили побратимские соглашения.


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