"Известия": Сменившая McDonald's российская сеть выбрала себе логотип

Пришедшая на смену российской сети McDonald's сеть быстрого питания определилась со своим новым логотипом, сообщили 9 июня "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.

Логотип содержит желто-оранжевый круг, символизирующий бургер, и две желтые палочки, изображающие картофель фри. Зеленый фон, на котором они располагаются, ответственен за качество обслуживания и продукции.

Как уточнили "Известия", начиная с четверга сеть запускает рекламную кампанию, в которой будет использован новый логотип.

При этом название новой сети до сих пор не выбрано. Сейчас специалисты выбирают одно из восьми зарегистрированных в Роспатенте, включая "Тот самый" и "Свободная касса".

Ранее компания подала в Роспатент заявку на регистрацию двух возможных логотипов. Один из них в итоге и стал официальным символом сети.