Миронов рассказал о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов рассказал о состоянии курьера, сбитого его машиной накануне в Москве, передает 9 июня "Интерфакс". По словам политика, он договорился с врачами о проведении высокотехнологичной операции пострадавшему, у которого был диагностирован перелом ноги.

"С утра я навестил пострадавшего, у него перелом ноги. Переговорил с врачами, варианта лечения два: либо месяц в гипсе, либо завтра-послезавтра могут провести высокотехнологичную операцию, через несколько дней сначала на костылях будет, потом... Договорился, что будет проведена эта операция, желаю скорейшего выздоровления", — приводит агентство слова Миронова.

Также справоросс вновь прокомментировал обстоятельства ДТП. Он уточнил, что ехал на Первый канал для участия в эфире, когда "перевозчик еды на мотовелосипеде, с очень большой скоростью, выскочил из-за машин" и был сбит на пешеходном переходе. После инцидента водитель вышел из автомобиля и удостоверился, что сбитый жив, хотя и травмирован, после чего Миронов, по собственным словам, велел вызвать скорую помощь и госавтоинспекцию.

"Я не выходил из машины, чтобы сотрудники ГИБДД объективно провели все необходимые замеры, чтобы своим авторитетом не мешать работе ГИБДД", — объяснил лидер СРЗП.

Напомним, о том, что машина, на которой ездит Миронов, сбила в Москве велокурьера, стало известно ближе к вечеру в четверг. Позже политик подтвердил, что находился в это время в салоне, но отметил при этом, что момента аварии не видел, поскольку был погружен в работу с документами.