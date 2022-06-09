Эффективность думских комитетов станут оценивать по трем блокам показателей

В KPI комитетов Государственной думы войдут три блока параметров, цитирует пресс-служба нижней палаты парламента 9 июня заявление первого зампреда ГД Ивана Мельникова. Последний по поручению спикера Вячеслава Володина возглавляет работу по разработке показателей эффективности комитетов.

Первый блок параметров касается регламента и процедур, второй ("смысловой") — показателей эффективности, связанных "с достижением общественно значимых результатов работы". Третий блок ("контрольный") относится к оценке участия комитетов в анализе работы законов.

"Наша общая задача — сделать так, чтобы комитеты работали не только по повестке исполнительной власти, но и сами ее задавали, чтобы был принцип "не администрировать, а формулировать"", — выразил при этом свое мнение Мельников.

В свою очередь, депутат Виктор Пинский счел нужным подчеркнуть, что эффективность работы Госдумы "прежде всего оценивается нашими избирателями". "KPI комитетов — это стандартизация нашего законодательного процесса, который, как мы считаем, должен быть прозрачен и понятен всем", — высказался он о необходимости введения критериев для оценки эффективности думских комитетов.

По словам Мельникова, итоги по каждому блоку оценки показателей работы каждого комитета будут подводиться дважды в год, в конце весенней и осенней сессий. Результаты будут выноситься на рассмотрение Совета Госдумы, который далее будет принимать решение.

Ранее Вячеслав Володин высказался о необходимости ввести KPI для комитетов до конца весенней сессии Госдумы.