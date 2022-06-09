Путин отменил требование к экспортерам о продаже половины валютной выручки

Президент Владимир Путин отменил ранее введенное требование к экспортерам об обязательной продаже 50 % валютной выручки, сообщило 9 июня ТАСС со ссылкой на текст указа, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, теперь резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны продавать иностранную валюту "в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центральною банка".

Норма об обязательной продаже экспортерами части валютной выручки была установлена 28 февраля, вскоре после начала российской спецоперации на Украине. Изначально она предполагала принудительную продажу 80 % полученной валюты, в конце мая норматив снизили до 50 %.