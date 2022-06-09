Милонов заверил, что в Россию не вернется советская уголовная статья о мужеложстве

Внесенную в Госдуму инициативу о крупных штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в любой возрастной группе прокомментировал депутат от Петербурга Виталий Милонов.

"Без пропаганды эти люди могут жить спокойно, никто их преследовать не собирается, и 121 статью УК РСФСР ("мужеложство" - прим ЗАКС.Ру) никто не будет восстанавливать. Но зачем нужны вот эти активные информационные действия, рассказывающие о прелестях однополой любви?" - рассудил единоросс в интервью телеканалу Москва 24.

Напомним, что именно Милонов в начале 2010-х годов стал автором скандального закона об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних. На текущей неделе штрафы вплоть до 1,5 млн рублей за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений внесло в Госдуму Заксобрание Севастополя. Спикер федерального парламента Вячеслав Володин направил инициативу в профильный комитет.