Думские коммунисты предложили поставить на паузу изменение законодательства о местном самоуправлении

Группа депутатов от КПРФ с Геннадием Зюгановым во главе внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о приостановке изменения законодательства, меняющего систему и структуру органов госвласти и местного самоуправления. Документ опубликован 9 июня в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают приостановить до завершения спецоперации на Украине рассмотрение внесенных ранее на рассмотрение Госдумы законопроектов, "принятие которых предусматривает необходимость изменения системы и структуры органов государственной власти, системы и структуры органов местного самоуправления". "Разморозить" эти проекты до указанного срока сможет исключительно президент, и он же получит возможность дать ход другим новым инициативам, предоставив им свое положительное заключение.

В пояснительной записке к проекту авторы весьма критично отзываются о внесенных к настоящему времени законопроектах, меняющих сложившуюся конфигурацию государственного и муниципального управления. Среди прочего, они указывают на опасность реформ во время спецоперации, поскольку последние "очевидно скажутся негативным образом на временных интервалах достижения результатов специальной военной операции, приведут к отвлечению материальных и людских ресурсов" и, в конце концов, способны привести к размытию "сложившегося в обществе консенсуса по поводу специальной военной операции".

Всего коммунисты насчитали "по меньшей мере 7 проектов федеральных законов", попадающих к такую категорию. Отдельное их недовольство вызвал законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который, по словам депутатов, "не только не соответствует положениям Конституции Российской Федерации, но и обладает таким дефектами, которые не позволяют доработать его ко второму чтению".

"Перечень и содержание неисправимых дефектов составляет объем не меньший, чем текст самого законопроекта, — утверждают авторы. — Масштабы предлагаемых для всей России изменений <...> свидетельствуют о беспрецедентном за последние 30 лет характере реформы. Предлагаемые в проекте масштабные меры коснутся не только местной власти, но и территориальной организации субъектов Российской Федерации и радикального расширения полномочий регионов за счет передачи на этот уровень публичной власти по разным оценкам до 80 % объема основных полномочий местного самоуправления. Очевидно, что содержание и масштабы подобных реформ приведут и к масштабному отвлечению материальных, кадровых, организационных и иных ресурсов для проведения реформы". В итоге, как считают авторы инициативы, реформа "вызовет дестабилизацию государственного и муниципального управления" и негативно скажется на ходе спецоперации.

Ранее петербургские депутаты направили предложения к законопроекту "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". В частности, они выступили против пункта о назначении главы муниципалитета по распоряжению регионального главы и предложили убрать из текста положение о возможности президента отстранять глав муниципалитетов от должности "в связи с утратой доверия".