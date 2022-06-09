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Новости 17:51

Детский омбудсмен замыслила распространить чеченский опыт воспитания на всю Россию

фото ЗакС политика Детский омбудсмен замыслила распространить чеченский опыт воспитания на всю Россию

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рассказала о планах распространить повсеместно в регионах принятый в Чечне опыт воспитания детей, передает 9 июня ТАСС. Заявление прозвучало в ходе визита омбудсмена в Чеченскую Республику.

Как сообщила журналистам Львова-Белова, ей было интересно узнать об опыте воспитания в северокавказском регионе. По ее словам, республика демонстрирует "потрясающие показатели" в деле обращения с несовершеннолетними.

"У вас нет детских домов, нет алкоголь- и наркозависимых детей, нет детей, которые совершили правонарушения. И нам очень важно, чтобы, понимая, конечно, специфику региона, традиционные ценности, культуру, принципы, которые используются, мы могли адаптировать их для работы в других регионах", — промолвила омбудсмен. Также она обратила внимание на практику привлечения представителей духовенства к разбору внутрисемейных споров в Чечне.

В конце мая петербургская уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина пожаловалась на неконтролируемый интернет, из-за которого у детей "разрываются границы дозволенного".


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