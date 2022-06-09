Более полутора тысяч детей из Мариуполя отдохнут под Петербургом

Власти Петербурга рассчитывают разместить в общей сложности 1 600 детей из Мариуполя этим летом в детском оздоровительном комплексе "Дружных", рассказали 9 июня в аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной. Как отмечается, первые 400 постояльцев с территории ДНР должны въехать на отдых в ДОК уже 23 июня, а всего планируется сделать четыре смены.

"В "Дружных" дополнительно к обычному набору активностей и кружков есть уникальный контактный зоопарк, возможность заниматься конным спортом, а также свой сад и огород. Это очень важно для психологической разгрузки детей, которые 8 лет находились в условиях войны", — считают в Смольном.

В свою очередь, Потехина пообещала организовать специальную экскурсионную программу для детей по Петербургу, подобранную с учетом их возраста.

"Мы хотим, чтобы ребята узнали культуру Петербурга, почувствовали, что их здесь ждут. Кроме того, мы подготовили для ребят из Мариуполя образовательные программы. Приобщим их к нашему знаменитому петербургскому образованию", — заявила Потехина, уточнив при этом, что в первую очередь имеет в виду кружки и обучающие игры.

Ранее губернатор Александр Беглов выразил мнение, что помощь Мариуполю никак не скажется на развитии Петербурга и выполнении социальных обязательств перед горожанами.