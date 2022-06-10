РПЦ обеспокоилась возможностью запрета шествий у церквей и клиник

Возможность запрета проведения публичных акций близ церквей, больниц и учреждений соцзащиты вызвала беспокойство со стороны Русской православной церкви, сообщил 10 июня "Интерфакс" со ссылкой на главу правового управления Московской патриархии игумению Ксению (Чернегу). Речь идет о внесенном накануне в Госдуму законопроекте, расширяющем перечень мест, возле которых запрещено устраивать шествия и митинги.

Как рассказала собеседница агентства, в РПЦ считают, что текст законопроекта содержит ряд противоречий федеральному закону о свободе совести, разрешающему проведение религиозных обрядов в храмах и на их территориях, а также в местах паломничества.

"Кроме того, религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в некоторых медицинских организациях и организациях социальной защиты, таких как лечебно-профилактические организации, больницы, детские дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией этих учреждений", — указала "Интерфаксу" игумения Ксения.

Сейчас допускаются случаи проведения религиозных обрядов в публичных местах в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. Положения законопроекта коснутся возможности проведения крестных ходов и молебнов в больницах и хосписах, а также на территории вокзалов и аэропортов, утверждает игумения. Беспокойство представительницы РПЦ также вызвала норма, разрешающая региональным властям вводить местные ограничения на проведение публичных акций. В целом собеседница "Интерфакса" выступила за внесение поправок к законопроекту.

Законопроект, ужесточающий в том числе правила проведения публичных акций, был внесен на рассмотрение Госдумы в четверг днем. Также текст содержит поправки в законодательство, запрещающие иноагентам преподавательскую деятельность и изготовление контента для детей.