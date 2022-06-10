Венедиктов* попал в список иноагентов из-за зарплаты на "Эхе Москвы"

Министерство юстиции объяснило экс-главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову* причины включения в список иноагентов, рассказал он 10 июня в своем Telegram-канале.

"Минюст объяснил мое иноагентство — моя зарплата на "Эхо Москвы" и дивиденды в "Дилетанте". И ничего другого. (За Гугл)", — лаконично поведал журналист.

Ранее Венедиктов* подал иск к Минюсту, пытаясь оспорить свое включение в перечень иноагентов.

Стоит отметить, что Венедиктов* — не единственный, кто получил статус иностранного агента благодаря получаемой на "Эхе Москвы" зарплате. На этой неделе политолог Екатерина Шульман** рассказала, что деньги от радиостанции послужили, наравне с зарплатой в Шанинке, переводом от благотворительного фонда Владимира Потанина, гонораром от издательства АСТ и средствами от института "Стрелка", основанием для включения в перечень. "Существует в законодательстве такое понятие как опосредованное иностранное финансирование. То есть вы получаете деньги от российского источника, а российский источник получает деньги от какого-нибудь иностранного источника", — рассказала Шульман** в эфире своей программы "Статус".

*Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Екатерину Шульман в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента