Петербургский "Водоканал" определился с подрядчиком строительства коллектора за 9 млрд рублей

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" определил подрядчика будущего строительства второй нити Главного канализационного коллектора на севере города. На протокол, опубликованный 9 июня, обратила внимание "Фонтанка".

Согласно документу, договор заключат с единственным участником конкурса — ООО "Ремонт и строительство сетей ПР и СС". Сумма контракта — 9,5 млрд рублей.

ООО "ПР и СС" представляет собой крупное предприятие с ежегодной выручкой в 2,5 млрд рублей. Компания является постоянным подрядчиком "Водоканала".

Конкурс на строительство новой нити коллектора был объявлен в конце мая, строительство необходимо завершить до конца 2024 года.