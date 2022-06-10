В России насчитали 687 тысяч официальных безработных

Количество официальных безработных в России выросло за прошедшую неделю, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда, передает 10 июня пресс-служба правительства.

По словам Голиковой, в период с 30 мая по 6 июня количество безработных в стране выросло на 608 человек и составило в итоге 687 тысяч человек. Количество сотрудников в режиме неполной занятости составило 130,3 тысячи человек (неделей ранее — 130,2 тысячи). Численность работников в простое увеличилась на 3,7 тысячи и достигла отметки 135,6 тысячи человек.

При этом продолжается прием заявок от граждан на получение профессионального образования, заявила вице-премьер. К настоящему моменту приступили к обучению чуть менее 28 тысяч человек, более 2,9 тысячи его завершили. Всего планируется обучить в 2022 году не менее 245 тысяч россиян.