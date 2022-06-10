ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:34

Ленобласть намерена подписать более 30 соглашений на ПМЭФ

фото ЗакС политика Ленобласть намерена подписать более 30 соглашений на ПМЭФ

Ленинградская область рассчитывает заключить на Петербургском международном экономическом форуме свыше 30 контрактов о реализации инвестпроектов и о сотрудничестве с новыми партнерами для социально-экономического развития, сообщили 10 июня в пресс-службе региональной администрации. Общий объем инвестиций может превысить 250 миллиардов рублей.

В числе проектов, по которым планируется заключение контрактов о содействии в реализации, оказались зерновой терминал компании "Содружество" в Усть-Луге, завод "Новосталь-М", производство биоразлагаемой посуды, ветропарк в Свирице, расширение рыбоводческого предприятия "Северная креветка" и многое другое. Также власти Ленобласти намерены подписать соглашения о партнерстве с регионами, банками и деловыми объединениями, а также о взаимодействии в инфраструктурных проектах, в том числе основанных на принципах государственно-частного партнерства.

"Мы проанализировали предыдущие годы ― порядка 80% проектов по подписанным нами соглашениями на трех прошедших форумах реализованы или продолжаются в соответствии с графиком", — рассказал глава региона Александр Дрозденко.

По сообщению пресс-службы, губернатор примет участие в нескольких мероприятиях на ПМЭФ, в том числе выступит на сессии о строительстве и ЖКХ. Кроме того, как и говорилось ранее, на стенде Ленобласти ожидается зона с дополненной реальностью, где желающие смогут сфотографироваться с виртуальным Дрозденко.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама