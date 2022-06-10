Ленобласть намерена подписать более 30 соглашений на ПМЭФ

Ленинградская область рассчитывает заключить на Петербургском международном экономическом форуме свыше 30 контрактов о реализации инвестпроектов и о сотрудничестве с новыми партнерами для социально-экономического развития, сообщили 10 июня в пресс-службе региональной администрации. Общий объем инвестиций может превысить 250 миллиардов рублей.

В числе проектов, по которым планируется заключение контрактов о содействии в реализации, оказались зерновой терминал компании "Содружество" в Усть-Луге, завод "Новосталь-М", производство биоразлагаемой посуды, ветропарк в Свирице, расширение рыбоводческого предприятия "Северная креветка" и многое другое. Также власти Ленобласти намерены подписать соглашения о партнерстве с регионами, банками и деловыми объединениями, а также о взаимодействии в инфраструктурных проектах, в том числе основанных на принципах государственно-частного партнерства.

"Мы проанализировали предыдущие годы ― порядка 80% проектов по подписанным нами соглашениями на трех прошедших форумах реализованы или продолжаются в соответствии с графиком", — рассказал глава региона Александр Дрозденко.

По сообщению пресс-службы, губернатор примет участие в нескольких мероприятиях на ПМЭФ, в том числе выступит на сессии о строительстве и ЖКХ. Кроме того, как и говорилось ранее, на стенде Ленобласти ожидается зона с дополненной реальностью, где желающие смогут сфотографироваться с виртуальным Дрозденко.