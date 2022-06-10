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Новости 13:41

Бельский вновь  остался вторым в рейтинге медийности спикеров

фото ЗакС политика Бельский вновь  остался вторым в рейтинге медийности спикеров

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский по итогу мая занял второе место в медиарейтинге глав региональных парламентов, подготовленных компанией "Медиалогия".

Третий месяц подряд спикер петербургского ЗакСа уступает первую строчку председателю Госсовета республики Крым Владимиру Константинову.

Рейтинг готовится на основе мониторинга упоминаний политических деятелей в средствах массовой информации. Составители отметили, что о Бельском в мае писали в контексте празднования Дня Победы и его заявлений о новых почетных гражданах города.

Напомним, Бельский несколько месяцев подряд возглавлял медиарейтинг. После начала "специальной военной операции" первую строчку стабильно стал занимать его крымский коллега.


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