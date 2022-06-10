Экс-главу мурманского штаба Навального* заочно арестовали и объявили в международный розыск

Суд в Мурманске заочно арестовал экс-главу местного штаба Навального* Виолетту Грудину в рамках "санитарного дела", о чём она сама рассказала у себя в Telegram-канале. Кроме того, МВД объявило девушку в международный розыск.

По версии правоохранителей, Грудина проводила избирательную кампанию, будучи заражённой коронавирусом. Именно поэтому заочный арест следствие считает обоснованной мерой.

Кроме того, Грудина сообщила, что в её отношении были возбуждены ещё два уголовных дела — о создании экстремистского сообщества и о фейках про Вооружённые силы РФ.

Сама активистка ещё в конце января вынужденно эмигрировала из России.