Экс-главу мурманского штаба Навального* заочно арестовали и объявили в международный розыск

Суд в Мурманске заочно арестовал экс-главу местного штаба Навального* Виолетту Грудину в рамках "санитарного дела", о чём она сама рассказала у себя в Telegram-канале. Кроме того, МВД объявило девушку в международный розыск.
По версии правоохранителей, Грудина проводила избирательную кампанию, будучи заражённой коронавирусом. Именно поэтому заочный арест следствие считает обоснованной мерой.
Кроме того, Грудина сообщила, что в её отношении были возбуждены ещё два уголовных дела — о создании экстремистского сообщества и о фейках про Вооружённые силы РФ.
Сама активистка ещё в конце января вынужденно эмигрировала из России.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.