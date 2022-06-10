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Новости 14:21

"Zа наших", "Zа мир", "Град": В Сыктывкаре открылась "патриотическая" Z-бургерная

фото ЗакС политика "Zа наших", "Zа мир", "Град": В Сыктывкаре открылась "патриотическая" Z-бургерная

В столице республики Коми Сыктывкаре открылся "патриотический" кафетерий под названием "Z-Бургер". На официальной странице заведения "ВКонтакте" сообщается, что оно начало работать ещё 24 февраля — в день начала "специальной военной операции" на Украине.

Меню порадует гостей разнообразием блюд с "патриотическими" названиями: бургеры "Zа наших", "Zа мир", "Zа Крым", "Zа КаVкаZ", "Град", "Катюша", "Тополь-М". Имеется также пицца "Zа Беларусь". Обновили в заведении даже название соуса Heinz, который стал HeinZ.

Напомним, не так давно на фоне сообщения о вероятном уходе The Coca-Cola Company из России в магазинах Сыктывкара начали продавать импортозамещённую "Кока Колу" собственного республиканского производства. 


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