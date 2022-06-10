Ради реконструкции "Чернышевскую" закроют до ноября 2023 года

Станция метро "Чернышевская" закроется на реконструкцию в III квартале 2022 года, пишет 10 июня "Деловой Петербург" со ссылкой на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Работы продлятся ориентировочно до ноября 2023 года, сообщили изданию.

"Реконструкцией предусмотрено изменение входной группы и внутренних помещений вестибюля станции "Чернышевская". Кроме этого, предполагается размещение четырёх новых эскалаторов вместо трёх существующих с заменой части конструкций, машин и механизмов", — приводит "ДП" сообщение пресс-службы КРТИ.

В числе планируемых работ оказались ремонт и усиление наклонного хода и несущих конструкций, работы по гидроизоляции подземных тоннелей, перепланировка пассажирского зала и помещений на уровне кассового зала вестибюля и машинного зала эскалаторов, замена входных дверей и прочее. Кроме того, ожидается ремонт фасадов с сохранением лицевого витража и имеющейся отделки, а также замена окон с сохранением расстекловки.

С начала июня метрополитен в Петербурге перешел на летний график работы, из-за чего интервалы в движении поездов увеличились.