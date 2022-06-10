ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:42

В Петербурге вводят противопожарный режим

фото ЗакС политика В Петербурге вводят противопожарный режим

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установлении в Петербурге особого противопожарного режима сроком на месяц, поведала 10 июня пресс-служба градоначальника.

"В соответствии с постановлением, принятым на основании Федерального закона "О пожарной безопасности", особый противопожарный режим в Санкт-Петербурге установлен с 11.06.2022 по 10.07.2022", — гласит сообщение на сайте городской администрации.

Согласно правилам, в период действия противопожарного режима запрещено разведение огня и проведение пожароопасных работ на территориях зеленых насаждений и запуск пиротехники без согласования с ГУ МЧС по Петербургу. Также запрещено посещение лесов, расположенных в границах города. Чтобы воспрепятствовать въезду на их территории (за исключением дорог общего пользования), постановление содержит указание на необходимость установки шлагбаумов в лесах и в особо охраняемых зонах.

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама