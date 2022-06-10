В Петербурге вводят противопожарный режим

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установлении в Петербурге особого противопожарного режима сроком на месяц, поведала 10 июня пресс-служба градоначальника.

"В соответствии с постановлением, принятым на основании Федерального закона "О пожарной безопасности", особый противопожарный режим в Санкт-Петербурге установлен с 11.06.2022 по 10.07.2022", — гласит сообщение на сайте городской администрации.

Согласно правилам, в период действия противопожарного режима запрещено разведение огня и проведение пожароопасных работ на территориях зеленых насаждений и запуск пиротехники без согласования с ГУ МЧС по Петербургу. Также запрещено посещение лесов, расположенных в границах города. Чтобы воспрепятствовать въезду на их территории (за исключением дорог общего пользования), постановление содержит указание на необходимость установки шлагбаумов в лесах и в особо охраняемых зонах.

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