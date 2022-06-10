Несколько петербургских мостов изменят график разводки в ночь на 12 июня

Торжества по случаю Дня России, репетиция "Алых парусов" и спортивный марафон "Белые ночи" внесут коррективы в график разводки мостов Петербурга, информирует СПб ГБУ "Мостотрест" в пятницу, 10 июня.

В субботу, 11 июня, ввиду проведения марафона на Дворцовом и Троицком мостах начиная с 20:30 запретят движение автотранспорта. Кроме того, Благовещенский, Троицкий и Дворцовый разведут в отличное от привычного графика время в ночь на 12 июня.

Благовещенский мост: разводка в 23:00, сведут в 23:15, разводка в 01:25, сведут в 02:45, разводка в 03:10, сведут в 05:00

Дворцовый мост: разводка в 00:30, сведут в 02:50, разводка в 03:10, сведут в 04:55

Троицкий мост: разводка в 03:00, сведут в 04:50

Другие городские переправы будут разведены по привычному для них расписанию.

Добавим также, что в ночь с 12 на 13 июня мосты Северной столицы разводиться не будут ввиду празднования Дня России.

Для проведения репетиции праздника выпускников "Алые паруса" разведут Благовещенский и Дворцовые мосты. График будет опубликован 12 июня.