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Новости 18:59

Петербург получил восемь миллиардов рублей от размещения свободных средств в банках

фото ЗакС политика Петербург получил восемь миллиардов рублей от размещения свободных средств в банках

За пять месяцев 2022 года Петербург заработал в виде процентов с вложенных в коммерческие банки средств более восьми миллиардов рублей, рассказал 10 июня в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

"За пять месяцев этого года за счет размещения свободных средств бюджета город "заработал" 8,2 млрд рублей. Это почти на 8 млрд рублей больше, чем за тот же период прошлого года. Эффективно использовали высокие ставки в феврале-марте", — указал чиновник.

Какой именно объем средств был размещен городом в кредитных организациях, Корабельников не уточнил.

Ранее Центробанк известил о понижении ключевой ставки с 11 % до 9,5 % годовых.


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