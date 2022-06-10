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Правительство намерено расширить перечень сведений, запрещенных к передаче иностранцам

фото ЗакС политика Правительство намерено расширить перечень сведений, запрещенных к передаче иностранцам

Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий расширение перечня запрещенных для передачи иностранцам информации и технологий, сообщил 10 июня "Интерфакс".

Как следует из пояснительной записки, законопроект предполагает отнести "к предмету преступления товары и технологии, вооружение и военную технику, работы, услуги, в отношении которых установлен экспортный контроль, а также расширить перечень лиц, незаконно их получающих". Наказание за их передачу может составить лишение свободы на срок от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.

Если же речь идет об оружии массового уничтожения или же средствах его доставки, то в качестве наказания предполагается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам пользоваться упрощенной схемой налогообложения.


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