В Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам применять упрощенную схему налогообложения

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иноагентам применять упрощенную схему налогообложения, сообщил 10 июня в своем Telegram-канале глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Мы считаем неправильным предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, и чаще всего недружественных нам государств", — поведал подписчикам Пискарев.

Депутат отметил, что предлагаемая норма предусмотрена текстом законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". При этом Пискарев добавил, что в случае принятия базового законопроекта иноагенты также не смогут получать финансовую поддержку от государства и инвестировать в важные для обороны страны предприятия.

Авторами инициативы стали, помимо Пискарева, депутаты Мария Бутина, Андрей Альшевских, Андрей Луговой, Евгений Ревенко, Олег Матвейчев и другие.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий иноагентам вести преподавательскую деятельность и создавать контент для детей. Сам базовый законопроект о контроле за иноагентами был принят Госдумой в первом чтении 7 июня.