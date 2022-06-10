ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:25

В Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам применять упрощенную схему налогообложения

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам применять упрощенную схему налогообложения

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иноагентам применять упрощенную схему налогообложения, сообщил 10 июня в своем Telegram-канале глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Мы считаем неправильным предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, и чаще всего недружественных нам государств", — поведал подписчикам Пискарев.

Депутат отметил, что предлагаемая норма предусмотрена текстом законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". При этом Пискарев добавил, что в случае принятия базового законопроекта иноагенты также не смогут получать финансовую поддержку от государства и инвестировать в важные для обороны страны предприятия.

Авторами инициативы стали, помимо Пискарева, депутаты Мария Бутина, Андрей Альшевских, Андрей Луговой, Евгений Ревенко, Олег Матвейчев и другие.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий иноагентам вести преподавательскую деятельность и создавать контент для детей. Сам базовый законопроект о контроле за иноагентами был принят Госдумой в первом чтении 7 июня.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама