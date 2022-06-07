Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами

Депутаты Госдумы большинством голосов приняли в первом чтении законопроект о контроле за деятельностью россиян, признанных иностранными агентами. По задумке авторов инициативы, действующее законодательство в сфере иноагентов выглядит разрозненным и требует "консолидации и актуализации положений".

Согласно законопроекту, иностранным агентом рискует стать даже россиянин, не получающий денег из-за рубежа. Для этого достаточно, чтобы его признали находящимся "под иностранным влиянием" в любой форме. Инициатива позволяет применить эту норму к любому иностранному или российскому физлицу и юрлицу "независимо от его организационно-правовой формы". Предполагается, что таковые лица будут включаться в специальный единый реестр вместо нескольких реестров, существующих сегодня. Там же будет содержаться информация о лицах, "аффилированных с иноагентами".

Лиц, признанных иноагентами, обяжут сообщать о своем статусе работодателю и органам власти, с которыми они взаимодействуют, и маркировать свой контент. Им будет запрещена преподавательская и просветительская деятельность по отношению к несовершеннолетним.

Депутат от "Новых людей" Ксения Горячева 7 июня заявила о необходимости доработки законопроекта. Иначе, по ее мнению, каждый соотечественник при случае рискует быть признанным иностранным агентом.