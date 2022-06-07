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Новости 17:00

 Депутат Госдумы Горячева настаивает на доработке законопроекта об иноагентах

фото ЗакС политика  Депутат Госдумы Горячева настаивает на доработке законопроекта об иноагентах

Член фракции "Новые люди" в Государственной думе Ксения Горячева предположила, что в случае принятия проекта закона, каждый россиянин рискует стать иностранным агентом. Видео выступления с критикой рассматриваемого коллегами проекта закона парламентарий опубликовала в своем Telegram-канале 7 июня. 

"Химию в школе учили все, а Менделеев с его заграничными командировками совершенно точно подвергался иностранному влиянию, получал научно-техническую помощь и нас этому влиянию подвергал. Да, в новой версии законопроекта многое доработано и систематизировано, но ряд статей создает новые угрозы, не решая старых проблем", - заявила Горячева перед журналистами. 

Она считает, что законопроект об иностранных агентах в нынешней редакции ставит под угрозу всех, кто имеет заграничный диплом. Это, по мнению Горячевой, негативно скажется на образовательной сфере. 

Представитель "Новых людей" считает необходимым сделать процедуру внесения в реестр иноагентов более прозрачной. Например, чтобы Министерство юстиций заранее давало возможность ознакомиться с доводами ведомства при присвоении статуса. Также Горячева настаивает на судебном порядке включения в перечень Минюста. Она уверена, что законопроект нуждается в доработке. На прошлой неделе депутат направляла свой отзыв на законопроект, в котором указала похожие тезисы. 

Напомним, в конце апреля группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который должен объединить все существующее законодательство об иностранных агентах. Кроме единого перечня, проект предусматривает возможность присвоить статус даже тем, кто не получает финансирование из-за границы. В случае принятия закона, для этого будет достаточно  "принуждения", "убеждения" или "иных способов" воздействия от иностранцев. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Горячева Ксения Александровна 

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