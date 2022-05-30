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Депутат Госдумы Горячева выступила за доработку нового законопроекта об иноагентах

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Горячева выступила за доработку нового законопроекта об иноагентах

Член фракции "Новые люди" в Государственной думе Ксения Горячева 30 мая внесла отзыв на законопроект, предусматривающий ужесточение законодательства об иностранных агентах. Депутат рассказала ЗАКС.Ру, что считает необходимым доработать инициативу, чтобы исключить риски для сферы образования и науки. 

Горячева полагает, что предложенное коллегами понятие "иностранное влияние", которое может стать причиной присвоения статуса иноагента, не определено и представляет угрозу практически для любого гражданина или компании. Ее как первого заместителя председателя думского комитета по образованию и науке беспокоит судьба студентов, обучение которых связано с иностранными лицами. 

"Под категорию "иностранное влияние в форме убеждения, в иных формах" может попасть даже наличие иностранного образования, иностранной ученой степени или опыта работы в иностранном университете. Но нельзя признавать иноагентом за зарубежный диплом. То же с публикациями в иностранных научных журналах или участием в иностранных научных конференциях — при желании все это можно посчитать научно-технической помощью, получаемой от иностранного источника", - отмечает Горячева. 

Парламентарий считает, что законопроект необходимо доработать, чтобы исключить риски для преподавателей и студентов, а также признавать людей и организации иностранными агентами лишь по решению суда. 

Ранее с предложением "перестать миндальничать" выступил бывший президент Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Совета безопасности считает нужным ужесточить законодательство, регулирующее деятельность иностранных агентов.

Напомним, в конце апреля группа депутатов внесла на рассмотрение в Государственную думу проект закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Законопроект предусматривает единый реестр иностранных агентов вместо нескольких существующих, а также новые критерии, по которым можно будет присваивать иноагентский статус. В частности, иностранными агентами могут стать лица, которые подверглись "убеждению" и "принуждения" со стороны иностранных лиц или организаций. 

Подробнее о законопроекте — в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


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