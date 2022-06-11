ТАСС: В украинском Мелитополе выдали первые российские паспорта

В украинском Мелитополе начали выдавать местным жителям российские паспорта, уведомил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов", - отчитался чиновник.

Не так давно Рогов заявлял, что, по его информации, на получение гражданства РФ в Запорожье было подано свыше 70 тысяч заявлений. В регионе действует один центр по приёму документов, который функционирует в Мелитополе.

Ранее Рогов сообщал, что, по его мнению, референдум о вхождении Запорожья, который заняли российские войска, в состав РФ пройдёт в нынешнем году.