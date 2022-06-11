В новом книжном магазине в Доме Зингера воссоздадут исторические интерьеры

Рабочая группа экспертов находится на завершающем этапе подготовки концепции нового книжного магазина, который расположится в петербургском Доме Зингера.

По словам одного из членов команды, основателя независимого книжного магазина "Подписные издания" Михаила Иванова, авторы концепции преследуют цель отказаться от восприятия Дома Книги как сувенирного магазина и сделать его максимально книжным: в связи с этим со входной группы уберут всю сувенирку.

"Книги должны буквально заполнить все пространство. При этом мы хотим дать ему больше воздуха, чтобы посетителям было комфортно в нём находиться. Для этого, в том числе, будет обустроена зона для чтения", — поделился Иванов с "Петербургским дневником".

На втором этаже по уже сложившейся традиции разместят художественную и детскую литературу, детскую зону и кафетерий. На первом будут книги по искусству, краеведению и литература в жанре нон-фикшн. В цоколе обустроят стеллажи с букинистикой и специализированной литературой.

Благодаря новой концепции в магазине будут воссозданы исторические интерьеры: для этих целей уже сделали мебель в стиле начала XX века, рассказал также гендиректор АО "Торговая фирма "Санкт-Петербургский Дом книги" Виталий Фёдоров.

Напомним, что ООО "Книжный магазин № 1", владеющее магазином "Санкт-Петербургский Дом книги", проиграло в суде собственнику помещений, компании "Зингер". Теперь в историческое здание на Невском проспекте должно будет вселиться принадлежащее Смольному АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги". На сегодняшний день двери бывшего магазина закрыты для посетителей.

Фото: Дом Книги / "ВКонтакте"