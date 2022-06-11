Петербуржцев предупредили о штрафах за несоблюдение пожарной безопасности

В период с 11 по 13 июня ввиду празднования Дня России её обитателей ждут длинные выходные. В связи с этим многие жители Петербурга планируют поездки за город, поэтому в региональном управлении МЧС поспешили напомнить о важности соблюдения правил противопожарной безопасности.

Отметим, что начиная с 8 июня вступили в силу коррективы, внесённые в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, в несколько раз были увеличены штрафы за игнорирование правил пожарной безопасности. С 3 до 15 тысяч возросло административное наказание за сжигание сухой травы. С11 июня в Петербурге введён особый противопожарный режим. В этот период запрещается посещение гражданами городских лесов и особо охраняемых природных территорий. За несоблюдение предписаний штрафы для рядовых граждан составит до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей.