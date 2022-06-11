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Новости 16:41

"Всё сделано на хорошем уровне": Беглов ждёт на "петербургские каникулы" полторы тысячи школьников из Мариуполя

фото ЗакС политика "Всё сделано на хорошем уровне": Беглов ждёт на "петербургские каникулы" полторы тысячи школьников из Мариуполя

В Петербург из Мариуполя на летние каникулы приедут полторы тысячи школьников, информирует пресс-служба Смольного. Размещены он будут в детском оздоровительном комплексе "Дружных" в посёлке Молодёжное Курортного района.

Городской глава Александр Беглов побывал на месте и изучил ход подготовки к принятию детей.

"Начинается сезон детского отдыха. Все лагеря подготовлены, всё сделано на хорошем уровне", - поделился впечатлениями градоначальник.

Для мариупольских школьников отдых будет организован в рамках специальной программы "Петербургские каникулы". Примут детей в лагере "Дружных" в 4 смены, за всё лето в итоге на отдыхе побывают до полутора тысяч ребят. Первая смена начинается 23 июня. Изначально в город прибудут 400 школьников, учащихся с 5 по 7 класс.

"Всё готово, мы ждём ребят из Мариуполя. Для каждого их них это будут две недели отдыха", - резюмировал Беглов.

Ранее, напомним, аналогичное объявление об отдыхе детей из Мариуполя сделала вице-губернатор Ирина Потехина.


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