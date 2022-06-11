В Русском музее заметили Алину Кабаеву, пришедшую посмотреть на Врубеля

В субботу, 11 июня, посетителей Русского музея удивило присутствие высокопоставленного гостя на выставке работ художника Михаила Врубеля: очевидцы сообщили, что лицезреть картины в равное со всеми время пришла сама Алина Кабаева, пишет "Фонтанка".

Уточняется, что бывшая спортивная чемпионка осмотрела экспонаты с индивидуальной экскурсией. Рядом с ней дежурили две дамы, которые никаких любопытствующих к её персоне не подпускали.

При этом поделившиеся известием со СМИ посетители Русского музея отметили, что на выставке не были созданы благоприятные условия для наслаждения искусством.

"На выставке Врубеля жарко как в аду. Душно и толпа народу. Все билеты проданы. Алина, видимо, ещё в четверг купила", — отшутилась одна из женщин.

Полюбоваться картинами Врубеля можно будет до начала августа.

Добавим также, не так давно Кабаева попала под санкции Евросоюза.

Фото: сайт Национальной медиа группы