Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем России

В День России, отмечаемый 12 июня, к жителям Петербурга с поздравительными словами обратились губернатор Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский. В тексте, опубликованном на сайте Смольного, говорится, что за последние тридцать лет "мы победили, потому что проявили единство и сплоченность".

"Сегодня вместе со всей страной Петербург трудится во имя сильной и стабильной России, во имя светлого и великого будущего нашего Отечества", - гласит текст документа.

Оба политика видят свою силу в "твердой поддержке" действующего президента, тогда как в качестве основной проблемы в День России они выбрали "нацизм на Украине". В борьбе с ним, считают Беглов и Бельский, в настоящее время пишется очередная страница отечественной истории, которую они называют героической.