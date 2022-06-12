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Новости 15:45

Дрозденко передал донбасскому Енакиево книги и оборудование для столовых

фото ЗакС политика Дрозденко передал донбасскому Енакиево книги и оборудование для столовых

Чиновники из Ленинградской области в ходе визита в город Енакиево, расположенный в самопровозглашенной Донецкой народной республике, передали местным жителям автобусы ПАЗ, технику для предприятий общественного питания и книги для библиотек. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, делегацию возглавил Александр Дрозденко, посетивший своих земляков, которые ранее отправились помогать Енакиево в медицинской и дорожной отраслях.

"Мы умеем помогать. Мы же ленинградцы. Я удивился: думал, что с медиками будем говорить о замене бригад. Но все отвечают, что готовы работу продолжить. За день бригада областных врачей принимает свыше 200 пациентов", - рассказал Дрозденко.

Местные дети подарили ему рисунки собственного авторства: теперь их работы собираются выставить на всеобщее обозрение в помещениях здания правительства Ленобласти.

О том, что область снарядила для подшефного города на Донбассе шесть "пазиков", объявили в начале недели.

фото: Админка Ленобласти / Telegram


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