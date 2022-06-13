До конца года в Петербурге появятся более двадцати новых светофоров

Петербургские улицы оборудуют 22 новыми светофорами до конца календарного года, сообщает пресс-служба Смольного. Один из них, включенный в адресную программу, уже начал функционировать раньше назначенного срока: речь идет о светофоре в начале проспекта Маршала Блюхера. Установку такого рода объектов в Смольном воспринимают как часть транспортной реформы, стартовавшей нынешней весной.

"В этом проекте особое внимание уделяется безопасности дорожного движения, оптимизации маршрутов с учетом их востребованности и созданию соответствующей инфраструктуры, в том числе светофоров на пешеходных переходах в новых жилых кварталах", - считает губернатор Александр Беглов.

Следующий светофор должны установить тоже в Калининском районе, а именно напротив домов 63-65 по Северному проспекту. Появятся они в нынешнем году и в восьми других районах. В следующем году чиновники обещают поставить еще 138 новых светофорных объектов. Одним из их достоинств называют возможность дистанционного устранения неполадок.