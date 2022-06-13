Дрозденко соболезнует близким еще одного военнослужащего, погибшего на Украине

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям Волховского района, выразив соболезнования в связи с гибелью их земляка, военнослужащего Георгия Астахина, который погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Текст обращения размещен на сайте регионального правительства. По словам чиновника, погибший оставил о себе добрую память и был надежным человеком.

"Глубоко скорблю вместе с родными Георгия Сергеевича Астахина, его товарищами по Волховскому политехническому техникуму, однополчанами. Боль огромной утраты разделяют сегодня все ленинградцы", - отметил губернатор.

В минувший четверг Дрозденко выразил соболезнования в связи с гибелью на Украине жителя Ломоносовского района Кемала Бостанова и выходца из Выборгского района Владимира Родина.

Напомним, что в последний раз Минобороны озвучивало боевые потери в ходе спецоперации на Украине 25 марта.