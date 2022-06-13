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Новости 17:13

"Известия" объяснили хакерской атакой выпущенное на их сайте "обращение" Кириенко

фото ЗакС политика "Известия" объяснили хакерской атакой выпущенное на их сайте "обращение" Кириенко

Редакция издания "Известия" прокомментировала публикацию на своем сайте материала, созданного будто бы от лица первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко. В тексте говорилось о предстоящем восстановлении Донбасса за счет российского бюджета. Газета утверждает, что публикация появилась благодаря хакерской атаке на сайт и взлому аккаунтов сотрудников.

"Таким образом, МИЦ "Известия" официально опровергают факт существования обращения от имени первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, равно как и факт публикации такой статьи от имени редакции", - заявил генеральный директор МИЦ Владимир Тюлин.  

Отметим, что в ночь на 13 июня хакеры взломали также сайт smotrim.ru, являющийся мультимедийной площадкой ВГТРК. Вместо передач государственного телевидения главная страница сайта стала показывать пацифистские слоганы и фотографии разрушений.


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