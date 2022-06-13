"Известия" объяснили хакерской атакой выпущенное на их сайте "обращение" Кириенко

Редакция издания "Известия" прокомментировала публикацию на своем сайте материала, созданного будто бы от лица первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко. В тексте говорилось о предстоящем восстановлении Донбасса за счет российского бюджета. Газета утверждает, что публикация появилась благодаря хакерской атаке на сайт и взлому аккаунтов сотрудников.

"Таким образом, МИЦ "Известия" официально опровергают факт существования обращения от имени первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, равно как и факт публикации такой статьи от имени редакции", - заявил генеральный директор МИЦ Владимир Тюлин.

Отметим, что в ночь на 13 июня хакеры взломали также сайт smotrim.ru, являющийся мультимедийной площадкой ВГТРК. Вместо передач государственного телевидения главная страница сайта стала показывать пацифистские слоганы и фотографии разрушений.