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Новости 12:41

Противники военной спецоперации взломали сайт площадки ВГТРК "Смотрим"

фото ЗакС политика Противники военной спецоперации взломали сайт площадки ВГТРК "Смотрим"

Контент ВГТРК на принадлежащей ей мультимедийной площадке "Смотрим" оказался недоступен. Издание Sota заметило, что ночью его атаковали хакеры, настроенные против военной спецоперации на Украине. Главная страница сервиса продолжает представлять собой заставку с пацифистскими лозунгами и сменяющими друг друга фотографиями разрушенных зданий. По данным журналистов, починить сайт не могут уже более двенадцати часов.

Отметим, что в конце февраля аналогичной хакерской атаке подверглись сайты сразу нескольких крупных СМИ: ТАСС, РБК, "Фонтанка", Znak.com, "Коммерсант", "Известия" и "Такие дела". Ответственность за взлом этих медиаресурсов взяло на себя хакерское сообщество Anonymous.


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