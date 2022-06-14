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Новости 11:24

В СПЧ высказались за регулирование деятельности российских блогеров

фото ЗакС политика В СПЧ высказались за регулирование деятельности российских блогеров

Ответственный секретарь Совета по правам человека Александр Точенов высказался в пользу регулирования блогерской деятельности, но так, чтобы это не вылилось в цензуру, сообщило 14 июня РИА "Новости".

"Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование... Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях", — цитирует агентство слова члена СПЧ.

"Некое регулирование должно быть, но тоже не нужно переусердствовать, потому что свобода слова — есть свобода слова. Но за свои слова нужно отвечать, вот это важно", — добавил Точенов, выразив также мнение, что "соблюдение неких, этических в том числе, норм на таких площадках тоже должно быть, примерно как в СМИ".

Несколько дальше в своих пожеланиях пошел член Общественной палаты Александр Малькевич, который прямо высказался за то, чтобы приравнять блогеров к СМИ, пишет РИА "Новости". По его словам, идея "приравнять блогеров, имеющих существенную аудиторию, к средствам массовой информации", наделив при этом соответствующими правами и обязанностями, существует в ОП уже давно.

"СМИ у нас живут под воздействием закона о СМИ, отвечают за достоверность информации, аналогичная история должна быть и с блогерами", — объявил свою позицию Малькевич.

В конце мая депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился в Минцифры с предложением разработать механизм лишения трэш-стримеров заработка.

Фото: pixabay


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