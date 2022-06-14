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Новости 13:17

Кремль о новом назначении Поклонской: Это предложение соответствовало её пожеланиям

фото ЗакС политика Кремль о новом назначении Поклонской: Это предложение соответствовало её пожеланиям

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал известие о новом трудоустройстве экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Не так давно Владимир Путин подписал указ об освобождении чиновницы с поста замглавы Россотрудничества.

- Это предложение соответствовало её пожеланиям, - высказался Песков во время традиционного брифинга для прессы.

Поклонская, напомним, заняла должность советника генерального прокурора РФ, о чём сама сообщила ранее во вторник, 14 июня, у себя в Telegram-канале. Отныне она, как сотрудник правоохранительных органов, не будет вести соцсети и публично высказываться о том или ином событии.


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