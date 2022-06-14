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Новости 11:55

"Мной прекращается публичная деятельность": Поклонскую назначили советником генпрокурора РФ

фото ЗакС политика "Мной прекращается публичная деятельность": Поклонскую назначили советником генпрокурора РФ

Бывшая замруководителя Россотрудничества Наталья Поклонская, не так давно лишившаяся своего поста, известила, что обрела новую должность: она вернулась на работу в правоохранительные органы, став советником генерального прокурора РФ, о чём сообщила у себя в Telegram-канале.

Новое назначение наложило ряд обязательств на Поклонскую: отныне она перестаёт вести любые социальные сети.

"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ" ", - поделилась чиновница.

За любыми комментариями о своей деятельности Поклонская попросила обращаться в пресс-службу Генпрокуратуры.

Владимир Путин подписал указ об увольнении экс-прокурора Крыма 13 июня.

Отметим, Поклонская подвергла критике символ Z, который ассоциируют со "специальной военной операцией".

Предыдущей работой экс-депутата Госдумы была должность посла РФ в Кабо-Верде, на которой она пробыла менее года, так и не приступив к обязанностям.

Фото: Telegram-канал Натальи Поклонской


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