"Мной прекращается публичная деятельность": Поклонскую назначили советником генпрокурора РФ

Бывшая замруководителя Россотрудничества Наталья Поклонская, не так давно лишившаяся своего поста, известила, что обрела новую должность: она вернулась на работу в правоохранительные органы, став советником генерального прокурора РФ, о чём сообщила у себя в Telegram-канале.

Новое назначение наложило ряд обязательств на Поклонскую: отныне она перестаёт вести любые социальные сети.

"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ" ", - поделилась чиновница.

За любыми комментариями о своей деятельности Поклонская попросила обращаться в пресс-службу Генпрокуратуры.

Владимир Путин подписал указ об увольнении экс-прокурора Крыма 13 июня.

Отметим, Поклонская подвергла критике символ Z, который ассоциируют со "специальной военной операцией".

Предыдущей работой экс-депутата Госдумы была должность посла РФ в Кабо-Верде, на которой она пробыла менее года, так и не приступив к обязанностям.

Фото: Telegram-канал Натальи Поклонской