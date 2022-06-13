Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую, в прошлом созыве Госдумы представлявшую Крым. Документ появился 13 июня на официальном портале правовой информации.

Отметим, что весной Поклонская позволила себе раскритиковать символ Z, который ассоциируют со специальной военной операцией. В ответ на это парламент Крыма предложил лишить ее государственных наград.

Предыдущей работой экс-депутата была должность посла РФ в Кабо-Верде, на которой она пробыла менее года, так и не приступив к обязанностям.