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Новости 10:25

Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества

фото ЗакС политика Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую, в прошлом созыве Госдумы представлявшую Крым. Документ появился 13 июня на официальном портале правовой информации.

Отметим, что весной Поклонская позволила себе раскритиковать символ Z, который ассоциируют со специальной военной операцией. В ответ на это парламент Крыма предложил лишить ее государственных наград.

Предыдущей работой экс-депутата была должность посла РФ в Кабо-Верде, на которой она пробыла менее года, так и не приступив к обязанностям.


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