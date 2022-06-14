Песков: В Кремле готовы выслушать обращение Великобритании о приговоренных к смерти в ДНР

Власти Великобритании не обращались к России по поводу соотечественников, приговоренных к смертной казни в ДНР, приводит 14 июня РИА "Новости" слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Представитель Кремля счел нужным указать, что российская сторона не может быть адресатом обращения Лондона, но все равно готова с ним ознакомиться.

"Нет, не обращались. Это первое. Второе — обращаться нужно, конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не Российская Федерация. Но, конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать", — произнес Песков в разговоре с журналистами.

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил 9 июня к смертной казни британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна, обвиненных в наемничестве и "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР". Все трое признали вину.