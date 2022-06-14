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Новости 13:45

В Коми простились с погибшим в ходе "спецоперации" добровольцем Никитой Карамновым

фото ЗакС политика В Коми простились с погибшим в ходе "спецоперации" добровольцем Никитой Карамновым

Во вторник, 14 июня, в Сыктывкаре прошла церемония прощания с добровольцем Никитой Карамновым, который погиб в ходе "специальной военной операции" на Украине, сообщил у себя на странице "ВКонтакте" глава Коми Владимир Уйба.

Днём ранее региональный руководитель уведомил общественность об ещё одном уроженце Коми, умершем на территории соседней с Россией страны, —Максиме Демине.

"Имя Максима и всех ребят, которые отдали свою жизнь, вписаны в летопись России и республики Коми. Их имена носят и будут носить улицы и проспекты, школы и скверы," — заявил Уйба.

Не так давно глава республики рассказал, что именем погибшего на Украине морпеха назовут улицу в Калининградской области и школу в Коми.


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