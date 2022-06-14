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Новости 13:57

Песков подтвердил отказ России исполнять решения ЕСПЧ

фото ЗакС политика Песков подтвердил отказ России исполнять решения ЕСПЧ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 14 июня об отказе России исполнять решения Европейского суда по правам человека, сообщил "Интерфакс". В частности, речь идет о вынесенном во вторник постановлении ЕСПЧ по иску российских НКО-иноагентов.

"Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. РФ не исполняет этих решений больше", — высказался Песков в ответ на вопрос журналистов об исполнении решения ЕСПЧ.

На прошлой неделе, 11 июня, президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года.

Во вторник, 14 июня, стало известно о признании ЕСПЧ российского закона об иноагентах не соответствующим положениям Европейской конвенции о правах человека. Истцами выступили 73 отечественных НКО, каждой из которых присудили по 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, а также выплаты за понесенный материальный ущерб и за понесенные судебные издержки.


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