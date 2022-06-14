Володин призвал учитывать опыт царской России при изменении образовательной системы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился соображениями о реформировании отечественного образования, передает 14 июня пресс-служба нижней палаты парламента. По мнению председателя ГД, возврат к советской системе невозможен, а при подготовке изменений следует учитывать, в том числе, и опыт дореволюционной России.

"Что касается скоропалительных решений, они не должны приниматься. А какие решения должны быть — от нас зависит. Но не принимать решения неправильно, не замечать проблему неправильно", — цитирует парламентская пресс-служба рассуждения Володина в ответ на выступление депутата Ксении Горячевой. "И когда вы говорите о том, что кто‑то хочет взять и воссоздать советскую систему, — не получится это сделать. Все это понимают", — обратился напрямую к Горячевой спикер.

По версии Володина, при подготовке реформы образования следует обращаться не только к советским наработкам, но ко временам империи. "Надо использовать все хорошее, когда бы оно ни было предложено или создано. А вот итог сегодняшнего дня тоже надо анализировать, потому что проблемы есть, которые никто не отрицает", — добавил Володин.

Ранее спикер Госдумы заявил о необходимости включения советских практик в новую российскую образовательную систему.