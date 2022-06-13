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Новости 17:53

Володин хочет включить в реформу высшего образования советские практики

фото ЗакС политика Володин хочет включить в реформу высшего образования советские практики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился своими соображениями относительно реформы высшего образования и отказа от Болонской системы образования, на который решили пойти в правительстве. Ориентир единоросс предлагает искать в том числе в отечественном прошлом.

"Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Обсуждать проблему с участием профильных чиновников и представителей вузов Госдума будет на заседании 27 июня.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев уточнил, что выход из Болонского процесса не должен означать "возвращения к системе 1991 года".


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